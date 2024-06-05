任天堂スイッチ Switch 本体　動作確認済　2022年製

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ニンテンドースイッチ中古品です。お届けする商品は以下となります。「状態表示のないものは中古品です。」子供用に1年前に購入しましたが、設定などがわからず遊ばなくなったため出品致します。・NintendoSwitch本体 バッテリー強化版背面→非常に綺麗な状態です。)・ジョイコン左右「非常に綺麗な状態です。」・ドック・ストラップ2本・HDMIケーブル・充電器・グリップ・箱となります。※ソフトを御用意いただければすぐに遊べるセットとなっています。その他の記載にない付属品はつきません。値下げ❌動作確認済(ジャンク品ではありません)発送は基本的に当日より、翌日に発送を行います。