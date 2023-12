La Pelle : Luc Tuymans リュック・タイマンス

リュック・タイマンス (Luc Tuymans.1958~)『La Pelle』|Palazzo ...



保存分として保管していた書籍です。海外書籍のため、角打ちあります。(画像ご確認お願いいたします)新品のまま保管しておりましたが、自宅在庫書籍になりますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。お値引きは考えておりません。出版社‏:‎MARSILIOEDITORI発売年‏:‎2019言語‏:‎英語、イタリア語、フランス語‏ISBN‏:‎9788831779494ソフトカバー224ページヴェネツィアのPalazzoGrassiで開催した大規模な回顧展に合わせて出版された作品集。1980年代後半から2018年までの作品80点を掲載。