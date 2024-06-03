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PS5 ソードアート・オンライン ラスト リコレクション Last Recol…
商品番号 P49335743454
商品名

PS5 ソードアート・オンライン ラスト リコレクション Last Recol…
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 5,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5版　初回生産限定版ソードアート・オンラインラストリコレクション　エディションラストリコレクションエディション製品内容1、abec氏描き下ろしキービジュアル限定収納　　　　　BOX2、ゲーム本編（限定版パッケージ）3、2枚組CD収納用スペシャルケース4、オリジナルサウンドトラックCD5、オリジナルドラマCD6、特別小冊子（電撃NerveGearVol.07）7、abec氏描き下ろしキービジュアルアクリルボード【PS5】ソードアート・オンラインLastRecollectionEdition[初回生産限定版]ブランド：バンダイナムコエンターテインメントソードアート・オンラインゲームジャンル：ロールプレイングオンライン：オンライン対応パッケージ種類：限定版ソフトウェア対象年齢：15歳以上対象新品未開封ですが素人保管ですので完璧なお品をお求めの方は購入をお控えください。値引きは考えてません。そのまま購入OKです。「PS5ソードアート・オンラインラストリコレクションLastRecollectionEdition初回生産限定版」#ゲーム#RPG#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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