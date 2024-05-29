掛け軸 日々是好日 雅山 作 書 御所車 瑞雲 亀甲紋 掛軸 です ...

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値下げ書日々是好日雅山作 御所車瑞雲亀甲紋です。サイズ：170ｍｍ×390ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。書 書道 掛け軸 アンティーク ヴィンテージ 希少 レア レトロ 座右の銘 昭和レトロ 大正ロマン 大正浪漫 雅山 御所車 瑞雲 亀甲紋 茶道 茶掛け 抹茶 インテリア アート#掛け軸#掛軸#書#書道#茶掛け#茶道具#雅山#日々是好日#御所車#瑞雲#南明#亀甲紋#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸