NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ【NintendoSwitchの3つのプレイモード】◆テレビの大画面でゲームを楽しむ「TVモード」テレビにつなぎ、迫力の大画面でじっくりゲームを楽しんだり、家族や友達同士のホームパーティなど、リビングに集まってゲームを楽しんだりすることができます。◆楽しいをおすそわけ。画面をシェアする「テーブルモード」本体のスタンドを立てて、Joy-Conを分け合えば、外出先などテレビのない場所でも、画面をシェアして、対戦や協力プレイを楽しめます。◆持ち歩いて遊ぶ「携帯モード」通勤や通学の移動中など、場所を選ぶことなく、いつでも、気軽にゲームをプレイすることができます。気の合う仲間と集まって、ローカル通信でゲームを一緒に楽しむこともできます。【セット内容】・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッド・Joy-Conストラップ（ブラック）×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド#任天堂#Nintendo使わなくなった為出品致します。箱に傷が少々ありますが、本体やケーブル等は美品です。初期化済み箱なしで購入の方は1000円割引き致します。



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