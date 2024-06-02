PS3ソフト　アーマード・コア　ヴァーヴィクトデイ　コレクターズエディション

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アーマード・コア ヴァーディクトデイ コレクターズエディションのPS3の限定版ですPS3ゲームソフト、フィギュア、ブック、サウンドトラックCD、デカールのすべて揃っています。ソフト以外は未使用です。その為商品状態は未使用に近いとしております。自宅保管の中古品ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。詳細は商品画像をご参照ください。【コレクターズエディション同梱内容】1ゲームソフト『ARMOREDCOREVERDICTDAY(アーマード・コアヴァーディクトデイ)』2ABS製・フル可動・完全変形・組み立て塗装済みのACVD機体フィギュア3総ページ200ページ以上のビジュアル\u0026パーツブック4ゲーム内BGMの一部全7曲入りのオリジナルダイジェストサウンドトラック【PS3】ARMOREDCOREVERDICTDAY[コレクターズエディション］ブランド：フロム・ソフトウェア#アーマードコア5#アーマードコアV