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Nintendo Switch 本体 ニンテンドースイッチ プロコン付き
商品番号 T21964121325
商品名

Nintendo Switch 本体 ニンテンドースイッチ プロコン付き
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 11,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】・スイッチ本体グレー旧型・ジョイコンL・R(グレー)・ジョイコングリップ・ジョイコンストラップ・ACアダプター・HDMIケーブル・ドック・プロコントローラー・純正Switchカバーケース＊箱・メモリーカード・セーフティーガイドは付属されません。【動作確認】・ゲームソフト読込みOK・タッチパネルでの反応ありOK・Bluetoothでコントローラー操作OK(ケーブルをつながなくてもコントローラー使えます。)・インターネットWi-Fi接続OK・充電OK・テレビ出力OK・アルコール除菌済み新品を購入しテレビラックの中に保管し使用していました。小さな子供は使用しておらず大人が使用していた物になりますので美品になります。液晶画面には保護シートを購入してすぐ貼って使用していたためシートには傷が付いてますが本体の液晶には傷や汚れはついてないかと思われます。保護シートは貼り付けたまま発送いたします。ジョイコングリップの左手側に小傷があります。画像参照ください。あくまで素人の自宅保管ということをご理解の上でご購入よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation883021.html
http://narcologia.ru/goods/preference315138.html
http://narcologia.ru/goods/enquire621789.html

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