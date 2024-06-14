Nintendo Switch 本体 ニンテンドースイッチ プロコン付き

【商品内容】・スイッチ本体グレー旧型・ジョイコンL・R(グレー)・ジョイコングリップ・ジョイコンストラップ・ACアダプター・HDMIケーブル・ドック・プロコントローラー・純正Switchカバーケース＊箱・メモリーカード・セーフティーガイドは付属されません。【動作確認】・ゲームソフト読込みOK・タッチパネルでの反応ありOK・Bluetoothでコントローラー操作OK(ケーブルをつながなくてもコントローラー使えます。)・インターネットWi-Fi接続OK・充電OK・テレビ出力OK・アルコール除菌済み新品を購入しテレビラックの中に保管し使用していました。小さな子供は使用しておらず大人が使用していた物になりますので美品になります。液晶画面には保護シートを購入してすぐ貼って使用していたためシートには傷が付いてますが本体の液晶には傷や汚れはついてないかと思われます。保護シートは貼り付けたまま発送いたします。ジョイコングリップの左手側に小傷があります。画像参照ください。あくまで素人の自宅保管ということをご理解の上でご購入よろしくお願いします。



NINTENDO SWITCH 本体 最新ソフト プロコン付き 肌触りがいい www ...



NINTENDO SWITCH本体 プロコン・ケース付き 新品登場 www.coopetarrazu.com



ニンテンドースイッチ本体 プロコン （NINTENDO SWITCH 本体 ...



NINTENDO SWITCH 本体/プロコン/有線LAN/おまけ付 ニンテンドースイッチ 【即発送可能】



日本初の ニンテンドースイッチ プロコン付き 家庭用ゲーム本体 ...



Nintendo Switch 本体 任天堂 スイッチ ジョイコン プロコン付き ...



任天堂 Switch本体 プロコン付き 【正規販売店】 10290円引き www ...



Nintendo Switch Proコントローラー スプラトゥーン3エディション | My ...



ニンテンドースイッチ本体プロコン付き www.krzysztofbialy.com



Nintendo Switch - [安心保証]純正プロコン クリアブラック 箱付きの ...



中古Switch本体有機EL JCホワイト+プロコン付 ニンテンドースイッチ 人気商品ランキング



Nintendo Switch - Nintendo Switch 本体 プロコン ソフト付きの通販 ...



専用 任天堂 スイッチ Nintendo Switch 本体 プロコン付き smcint.com



Nintendo switch 本体 プロコン ソフトセット 【楽天ランキング1位 ...



Nintendo switch 本体 PDPワイヤレスプロコン付き 【新作入荷 ...