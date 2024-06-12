ジャンク品 ゲームキューブ本体 6台 オレンジ シルバー ブラック バイオレット

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GameCube6台セットです全て読み込み不良など何らかの不具合があるものとなります傷、変色、底面カバーに一部欠品ありオレンジはヒビが入っている箇所もありますジャンクの現状品となりますのでコンディションをご理解の上お取引をお願いいたします