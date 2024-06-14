3242　古美術＜値下げ交渉大歓迎＞巧益造　銀向付５客

家などの買取品・整理品になります。『遠慮なくコメントより値段交渉のお問合せをお願い申し上げます』まとめての購入もどんどんお寄せ下さい！購入される方のお気持ちを考え、できる限り格安で販売していきたいと心がけております。大切にお使い頂ける方のご購入お待ちしております。状態に関しましては出来る限り良い作品を出品致しますが概画像をご参考下さい。≪古い品で御座いますので予め十分ご理解下さい・≫宜しくお願い申し上げます。



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