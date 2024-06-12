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一年程前にメルカリで購入したものです。一巻だけ読んで読破を諦めたので、その他は手をつけてませんが、一度メルカリで出品されていたものであること、ご理解下さい。「三体」大森望/劉慈欣/光吉さくら定価:￥1900#大森望#大森_望#劉慈欣#劉_慈欣#光吉さくら#光吉_さくら#本#外国文学／小説・物語