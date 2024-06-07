PS4 CUH-2100AB02

3年ほど前に購入し、ダウンロード版のゲームを遊ぶのに使用していました。PCでゲームをやるようになってから使用しなくなったので出品致します。〇内容物・本体・コントローラー(付属のものが壊れてしまったため、新品で購入しました。5枚目参照)・電源ケーブル(純正)HDMIケーブル、コントローラーの接続ケーブル等は付属しておりません。〇詳細・本体バージョン：10.50ストレージ：500GB(HDD)・コントローラー型番：CUH-ZCT2J色：黒購入時期：約1年半前〇動作状況本体、コントローラーともに動作に異常はありません。〇状態・本体多少の汚れ、及び端子の接続部に傷がありますが、据え置き機ですのでそこまで目立つものではないと思います。・コントローラーそれなりに使用感があります。可能な限り清掃してから発送しますが、分解が必要な箇所の汚れが残ってしまう可能性がございます。神経質な方の購入は控えていただくようお願い致します。#ソニー#SONY#PS4本体



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