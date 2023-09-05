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商品詳細
「ABAPオブジェクト公式リファレンス:SAP公式解説書」HorstKeller/JoachimJacobitz/日本ユニテック定価:¥19,620#HorstKeller#Horst_Keller#JoachimJacobitz#Joachim_Jacobitz#日本ユニテック#本#コンピュータ／コンピュータ画像③④=スレ、ヨレ箇所あり。表紙のスレ、ヨレは見られますが、本書内に目立った汚れ、ダメージはありません。あくまでも、中古品ですので完璧を求められる方は、ご購入をご遠慮ください。上記の件、プロフィール欄をご一読頂き、同意した上でご購入ください。即購入OKです。
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