【美品】ニンテンドー3DS グロスピンク

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商品詳細
Nintendo3DSグロスピンクになります。中古品になりますが、とても綺麗な方だと思います。・充電確認済みです。・ソフト読み込み確認済みです。・目立つ傷は一切ありません。・液晶はとても綺麗な状態です。・純正充電器、タッチペン、2GBのSDカード、写真の物のみです。写真にてご確認下さい。・初期化してから発送いたします。以上の事をご理解の上、ご購入お願いします。あくまで中古品ですので、完品を求める方はご遠慮ください。「ニンテンドー3DSグロスピンク」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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