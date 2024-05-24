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Mrs. GREEN APPLE マスコットフィギュア
商品番号 W15270472603
商品名

Mrs. GREEN APPLE マスコットフィギュア
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミセスAtlantisガチャマスコットフィギュア会場にて購入し、その後持ち歩いていました。写真を撮るため商品に触れておりますがほとんど新品の状態です。質問等あればコメントお願いします。#MrsGREENAPPLE#ミセス#Atlantis#ガチャ#大森元貴#若井滉斗#藤澤涼架
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