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【Switch版】 リディー＆スールのアトリエ 20周年記念ボックス
商品番号 L61388277378
商品名

【Switch版】 リディー＆スールのアトリエ 20周年記念ボックス
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「リディー＆スールのアトリエ〜不思議な絵画の錬金術士〜アトリエ20周年記念ボックス」です。中古入手ですので写真6枚目、中の型紙にや破れと写真11枚目の外箱に値札跡があります。
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