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SEVENTEEN HOME トレカ ミンギュ コンプ
商品番号 Y34472156799
商品名

SEVENTEEN HOME トレカ ミンギュ コンプ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENSEVENTEEN'SHOMEトレカMINGYUコンプ9枚セットです。メルカリ便の匿名配送で送ります。購入してからスリーブとファイルに入れて扉付きの棚に保管しておりました。海外製品のため初期傷あるかもしれませんのでご了承くださいませ。スリーブに入れた後、厚紙補強、防水で発送いたします。＋50円で硬質ケースにお入れいたします。※必ず購入前にコメントお願いいたします。購入後は対応できません。よろしくお願いいたします。
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