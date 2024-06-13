SEVENTEEN HOME トレカ ミンギュ コンプ

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商品詳細
SEVENTEENSEVENTEEN'SHOMEトレカMINGYUコンプ9枚セットです。メルカリ便の匿名配送で送ります。購入してからスリーブとファイルに入れて扉付きの棚に保管しておりました。海外製品のため初期傷あるかもしれませんのでご了承くださいませ。スリーブに入れた後、厚紙補強、防水で発送いたします。＋50円で硬質ケースにお入れいたします。※必ず購入前にコメントお願いいたします。購入後は対応できません。よろしくお願いいたします。
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