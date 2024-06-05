「阿蘇・根子岳」 油彩画 F4 風景画 絵画

油彩画「阿蘇・根子岳」4号絵の大きさF4（334×242）額の大きさ（463×372×45）ダンボール箱入り制作者元現代童画会会員はしもとけいいち（阿蘇市から高森、高千穂へ通じる道を少し上り、根子岳を左手から見た場所です。かれ草の模様が印象的でした。）プチプチで包み、ベニヤ板で挟んでお送り致します。



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