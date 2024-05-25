NINTENDO DS 初代モデル　本体•DSソフト他etc…

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本体正常動作確認済初期化してます。ソフト3種類•さわるメイドインマリオ（ケース、取扱説明書有）•脳を鍛える大人のDSトレーニング（DSソフトのみ）•くるくるくるりん（DSソフト、取扱説明書のみ）NINTEND6464GBパック 1個 （動作未確認）パックピクス 特製タッチペン（非売品）１本（未使用品）以上と元箱（やぶれ有）に取扱説明書、専用ACアダプターと付属のタッチペンのセットになります。いずれも古いものになりますので自宅保管品であり、キズ、汚れ等ございますのでこの点につきご理解の上ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。