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揺れる大地 デジタル修復版 Blu-ray 廃盤品
商品番号 U42509746893
商品名

揺れる大地 デジタル修復版 Blu-ray 廃盤品
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

「揺れる大地デジタル修復版('48伊)」アントニオ・アルチディアコノ/ジュゼッペ・アルチディアコノ/ルキノ・ヴィスコンティ監督イタリアの巨匠ルキノ・ヴィスコンティ監督の初期の代表作。イタリア、シチリアにある漁民一家のたどる辛苦の日々をドキュメンタリータッチで描く。#アントニオ・アルチディアコノ#ジュゼッペ・アルチディアコノ#ルキノ・ヴィスコンティ#CD・ブルーレイ
http://narcologia.ru/goods/calling872750.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming125192.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement893299.html
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