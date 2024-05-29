揺れる大地 デジタル修復版 Blu-ray 廃盤品

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商品詳細
「揺れる大地デジタル修復版('48伊)」アントニオ・アルチディアコノ/ジュゼッペ・アルチディアコノ/ルキノ・ヴィスコンティ監督イタリアの巨匠ルキノ・ヴィスコンティ監督の初期の代表作。イタリア、シチリアにある漁民一家のたどる辛苦の日々をドキュメンタリータッチで描く。#アントニオ・アルチディアコノ#ジュゼッペ・アルチディアコノ#ルキノ・ヴィスコンティ#CD・ブルーレイ
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