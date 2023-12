Mtv Unplugged Giorgia DVD ジョルジア

MtvUnpluggedGiorgia[DVD][Import]ジョルジア リージョン0OPP袋に入れて、クッション封筒に入れて、3センチ厚のダンボールに入れて、らくらくメルカリ便での発送を予定しています。コメントなしでの即購入歓迎。1Love'sInNeedOfLoveToday2:142Girasole3:493SoBeautiful4:334StranoIlMioDestino3:285IlSenso4:236LaGatta(SulTetto)5:227L'eternità4:038Credere3:449ViviDavvero4:0110DiSoleED'azzurro5:0811IHeardItThroughTheGrapevine3:5412VeloceGiorgia(V.G.)4:0413EPoi6:5314InfiniteVolte4:1415Who'sLovin'You?6:0516GocceDiMemoria4:2817SpiritoLibero5:1218I'llStandByYou4:15



