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ゆいかおり／９ｔｈ　シングル『Ｉｎｔｒｏ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ』初回限定盤
商品番号 N10738619988
商品名

ゆいかおり／９ｔｈ　シングル『Ｉｎｔｒｏ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ』初回限定盤
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小倉唯さんと石原夏織さんのアニメ声優ユニット『ゆいかおり』の９枚目のシングル『Ｉｎｔｒｏ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ』初回限定盤（ＣＤ＋ＤＶＤ）２枚組みです。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．２０１４年７月２日発売。　３．ＣＤ＋ＤＶＤ２枚組み。　４．保存状態は良好です。　５．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。　６．値引き交渉は受付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/browse751891.html
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http://narcologia.ru/goods/choice722085.html
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