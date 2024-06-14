ゆいかおり／９ｔｈ　シングル『Ｉｎｔｒｏ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ』初回限定盤

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商品詳細
小倉唯さんと石原夏織さんのアニメ声優ユニット『ゆいかおり』の９枚目のシングル『Ｉｎｔｒｏ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ』初回限定盤（ＣＤ＋ＤＶＤ）２枚組みです。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１４年７月２日発売。 ３．ＣＤ＋ＤＶＤ２枚組み。 ４．保存状態は良好です。 ５．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。 ６．値引き交渉は受付けておりません。
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