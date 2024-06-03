《肉筆水彩画入り特製限定版20部》ベルトラン「夜のガスパール」及川 茂訳

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外池庄治による水彩画入り特製限定版20部の内12番アロイジウス・ベルトラン散文詩集「夜のガスパール」レンブラント、カロー風の幻想曲 及川茂訳1983年6月10日 初版第1刷発行書肆風の薔薇 全体的に、経年による若干の退色があります。実際の色は深緑です。画像確認の上、ご検討下さい。