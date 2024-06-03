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《肉筆水彩画入り特製限定版20部》ベルトラン「夜のガスパール」及川 茂訳
商品番号 O83545649536
商品名

《肉筆水彩画入り特製限定版20部》ベルトラン「夜のガスパール」及川 茂訳
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 6,110 円
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商品詳細

外池庄治による水彩画入り特製限定版20部の内12番アロイジウス・ベルトラン散文詩集「夜のガスパール」レンブラント、カロー風の幻想曲　及川茂訳1983年6月10日　初版第1刷発行書肆風の薔薇　全体的に、経年による若干の退色があります。実際の色は深緑です。画像確認の上、ご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/flight172328.html
http://narcologia.ru/goods/Adder439375.html
http://narcologia.ru/goods/septet115919.html 夜のガスパール / アロイジウス・ベルトラン 著、及川茂 訳
《肉筆水彩画入り特製限定版20部》ベルトラン「夜のガスパール」及川 茂訳夜のガスパール―レンブラント、カロー風の幻想曲　ベルトラン (著), 及川 茂 (翻訳)
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