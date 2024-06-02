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毛春塘筆　二號純羊毫聨筆
商品番号 R93564592557
商品名

毛春塘筆　二號純羊毫聨筆
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古筆　毛春塘の唐筆です。軸の太さ=直径1・5cm、穂先の長さ=5・5cm、筆全体の長さ=26・5cm。画像を参考にしてください。
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