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レクチャーノート歩行の臨床バイオメカニクス【改訂版】
商品番号 R27161147609
商品名

レクチャーノート歩行の臨床バイオメカニクス【改訂版】
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

理学療法士で動作のバイオメカニクスについて著書を多く書かれている石井真一郎先生の書籍です。理学療法士として基本動作の理解に必要な様々な知識がまとめられた物で写真・イラストも多く勉強になると思います。調べてみたところAmazonにもおそらくほぼ同じ物が出品されていましたが、基本的に非売品となっているはずなので写真5枚目の様な価格で取引されていました。私は手に入れてからほとんど使用せず保管していましたが、今の自分には不要となってしまいましたので必要な方にお譲りして役立てて頂きたいと思い出品させて頂きます。ご検討の程、よろしくお願いします。
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