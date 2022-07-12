メガドライブ　ロックマンメガワールド海外版

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商品詳細
こちらは海外購入品となります。カセット形状は国内版と同じです。メガドライブにて動作確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis607144.html
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