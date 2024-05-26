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- 【即購入可】ポケモンカード XY レントラーBREAK プテラEX クチートEX
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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードXY「ダブルメガBREAKセットMプテラEX+MクチートEX+レントラーBREAK」12枚セットになります。欠品なしで出回るのは希少かと思われます。白かけなどありますので状態を写真で確認して頂いた上でご購入ください。すべてプレイ用でお願いします。177/XY-Pカイオーガ178/XY-Pコリンク179/XY-Pルクシオ180/XY-Pレントラー181/XY-PレントラーBREAK182/XY-PプテラEX183/XY-PMプテラEX184/XY-Pグラードン185/XY-PクチートEX186/XY-PMクチートEX187/XY-Pプテラソウルリンク188/XY-Pクチートソウルリンク
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