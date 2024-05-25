ワンピースカードゲーム　新時代の主役　1BOX 未開封・テープ付き

ワンピースカードゲーム 新時代の主役 1BOX未開封・テープ付きドラゴンスター池袋店にて抽選に当選し購入しました。(8/28購入)抜き取り等の不正は一切行っておりませんのでご安心下さい。すり替え防止を考慮し、返品等は受け付け致しませんのでご了承下さい。ボックスパックシングル···ボックス(box)#ワンピースカードゲーム#新時代の主役#新時代の主役BOX#ワンピースカードゲームBOX#ワンピース#ONEPIECE頂上決戦 白ひげクザン サカズキ ボルサリーノ青雉 赤犬 黄猿頂上決戦 頂上戦争ONEPIECEワンピースカードONEPIECEカードONEPIECEFilmREDルフィシャンクスナミ パラレルサンジゾロウソップチョッパーフランキーブルックロビンヤソップベックマン麦わらの一味赤髪海賊団ミホークハンコックペローナクロコダイル王下七武海スタートデッキ最悪の世代百獣海賊団王下七武海キッドカイドウビックマム黒ひげ赤デッキ青デッキ紫デッキ緑デッキ黒デッキシークレット リーダー レアRSRSECパラレルニカギア5ルフィ コミパラコミックパラレル



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