SQフィギュア　牧瀬紅莉栖

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閲覧頂きありがとうございます。何年も前のプライズ景品になります。牧瀬紅莉栖のSQフィギュアです。獲得した際の袋に入れて保管しておりました。獲得の際に箱にアーム傷等あるかもしれません。側面の部分は刺されてなく開いてませんでしたので、あるとしても角傷や箱スレ…ぐらいだと思います。今では貴重なのでつい数ヶ月前に出た牧瀬紅莉栖と一緒に飾ったりしてみるのも良いと思います！