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ミライドンex SAR
商品番号 N64421987476
商品名

ミライドンex SAR
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードバイオレットミライドンSAR開封してすぐスリーブに入れました。状態に関しての感じ方は個人差ががあるかと思いますので必ず画像を確認いただき納得の上ご購入下さい。トラブル防止の為プレイ用と認識の上、完美品をお求めの方や神経質な方はご購入をご遠慮下さい。また購入後のクレームは受け付けておりません。すり替え防止のため返品返金には対応できませんのでご了承下さい。厚紙補強＋水濡れ防止にて発送させて頂きます。値下げ不可即購入可
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