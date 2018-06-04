②少女時代 ユナ So Wonderful Dayトレカ ピンバッジ ファンミ

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少女時代ユナが2018年7月に開催した、日本初のソロファンミーティング『YOONAFANMEETINGTOUR,SoWonderfulDay#Story_1inJAPAN』にて配られた非売品のトレカとピンバッジです。撮影のため、確認のため、開封後、トレカは手袋着用、スリーブ袋、カードケースに入れて保管しております。★未使用品になります。カードケース入れて大切に保管していますが、素人による保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。★初期キズがある場合もありますので、その点だけご理解の程よろしくお願いします。★他にも、少女時代関連、テヨンちゃん関連を出品しますのでよかったら。発送の際は商品をプチプチ袋で発送致します。神経質な方、細かい部分を気になる方の購入は控えてください。NC/NRでお願いします。#DVD#CD・DVD#ペンライト#少女時代#テヨン#ユナ#スヨン#ユリ#ティファニー#サニー#ソヒョン#ヒョヨン #ソニョシデ #smtown#sm#東方神起 #superjunior#EXO#shinne#NCT#韓国 #CD#smtown#kpop#トレカ #CD・DVD#girlsgenerationTAEYEONCONCERTTheODDOfLOVEinJAPAN少女時代girls'generationtaeyeonペンミテヨンtaeyeon'satelierイルコンコンサート