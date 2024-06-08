石田天海　奇術50年

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石田天海 奇術50年発行所：株式会社ユニオン貿易出版部発行年：昭和50年10月1日発行数：限定500部石田天海氏の生い立ちからアメリカ巡業へ行きその後の歴史が記載されています。●状態：カバーにヤケ、破れ、シミが有りますが、中身はきれいだと思います。写真を確認お願いします。●品物も状態を良く確認してからご購入をお願い致します。品物の状態による返品・返金は致しませんので、ご理解の程宜しくお願い致します。#マジック#magic#奇術#手品#トリック#トランプ#カード#シルク#ハンカチ#コイン#シガレット#ボール