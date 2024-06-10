Nintendo　ゲーム＆ウォッチ　ヘルメット

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昭和懐かしい任天堂ゲームウォッチヘルメット です。箱あります。説明書はありません。自宅押入れにて保管されておりました。本体は比較的きれいな方だと思いますが、箱、本体ともに傷、汚れありますので、写真にてご確認下さい。電池を入れ、電源オン確認できました。ゲームウォッチ、電子ゲーム、LSIゲームに、ご興味のある方いかがでしょうか。まとめ売り対象品の為、まとめ売りがあった場合にはまとめ売りを優先させていただきます。他の昭和懐かしい出品はこちらから#でらでらお昭和レトロ