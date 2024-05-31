seventeen Al1 台湾盤 特典完備 ドギョム

画像1枚目のものが全てです。画像2枚目以降は詳細確認用です。SEVENTEENセブチAl1台湾盤 台湾限定盤ブックレット、帯、CD、DVD、ポスター、トレカ、ポストカード、クリアファイルの特典全て完備ランダムは全てドギョム(台湾盤のCDは元々ランダムではありません)2017年発売時の購入品CD、DVDも未使用です。ポスターは元々折り畳みのものですがダメージの折り目もございます。(画像11〜12枚目参照)長期の自宅保管品になります。一度人手に渡ったお品物である旨をご了承の上、ご検討頂けますと幸いです。保護の上、安全のためメルカリ便にて発送予定です。即購入OKです◎恐れ入りますが、お値下げ依頼はご遠慮ください。#きい出品セブチドギョム



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