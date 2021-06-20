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SPACE 全記録 宇宙開発 （宇宙博記念）
商品番号 J48491790300
商品名

SPACE 全記録 宇宙開発 （宇宙博記念）
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

「全記録宇宙開発」限りなき人類の夢と希望/米ソ・世界の宇宙科学定価:￥4,800昭和53年10月1日発行世界宇宙開発の全写真記録と資料の決定版！［宇宙博記念］写真・図版全900点収録★わかりやすく三部構成で編集①宇宙科学博覧会の全貌②アメリカと世界各国の宇宙開発③初公開のカラーフィルムと宇宙飛行士・レオーノフの精密な絵で綴るソビエトの歩み★精密図解・宇宙年表・記録とデータ・索引付★付録・未来の宇宙輸送計画図/全宇宙飛行士名鑑#本#宇宙#SPACE#宇宙開発#宇宙科学#宇宙飛行士#宇宙年表宇宙科学博覧会で購入後自宅保管していました。経年劣化スレヨレヤケシミなどが見られます。＊未来の宇宙輸送計画図/全宇宙飛行士名鑑の付録付いています。（画像7・8をご確認下さい）ご理解の上ご検討下さい。即購入「可」になります。230430-4178380270306802340
http://narcologia.ru/goods/stage635197.html
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