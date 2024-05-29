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ゲームボーイカラー スケルトン 美品
商品番号 C16595273375
商品名

ゲームボーイカラー スケルトン 美品
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoゲームボーイカラースケルトンクリアーCGB-001ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo動作、音量確認済。画面焼け、傷もなく美品です。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln934902.html
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