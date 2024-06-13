BTS　2021　ZOWOOZOO　ソウジュ　Blu-ray　日本語字幕　トレカ

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商品詳細
BTS2021MASTERZOWOOZOO日本語字幕付き新品、シュリンク付き完全未開封トレカ入り、抜き取りなしすり替え防止のため返品交換はお控えください。プチプチに包みダンボールで梱包してメルカリ便で匿名配送させていただきます。1.PHOTOBOOKサイズ：140x189mm/40ページ2.DIGIPACKサイズ：140x189mm3.3DISCSアスペクト：1080i1.78:1WIDESCREENCOLOR音声：KOREANDTS-HDMASTERAUDIO2.0(48KHZ/24BIT)字幕：韓国語/日本語リージョンコード：ALLFREE(A,B,C)DURATION:DISC1APPROX85MINS/DISC2APPROX40MINS/DISC3APPROX115MINS4.4X6PHOTOSETサイズ：100x150mm/7枚1セット5.PHOTOCARDサイズ：54x86mm/ランダム1枚DISC1:BTS2021MUSTERSOWOOZOOPart.1LifeGoesOnButterDynamite(TropicalRemix)Talk:ARMYSignalsMovingOnStayFlyToMyRoomDaechwitaIDOLTalk:ARMYINECHODis-easeBurningUp(FIRE)SoWhatNotTodayDISC2:BTS2021MUSTERSOWOOZOOPart.2Wishingonastar(KoreanVer.)ASupplementaryStory:YouNeverWalkAloneMikrokosmosSPECIALPERFORMANCE(ForallARMYacrosstheworld)FilmoutTelepathyWishingonastarDISC3:BTS2021MUSTERSOWOOZOOグクテテVジミンジンSUGAJ-HOPERM
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