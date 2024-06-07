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商品詳細
「クリティカル・パス:宇宙船地球号のデザインサイエンス革命」FullerRichardBuckminster/梶川泰司定価:￥6500#FullerRichardBuckminster#Fuller_Richard_Buckminster#梶川泰司#梶川_泰司#本#哲学／哲学
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クリティカル・パス―宇宙船地球号のデザインサイエンス革命
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