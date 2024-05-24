【匿名配送】『近代文学』全10巻揃・有斐閣双書+（おまけ）近代文学史

【匿名配送】『近代文学』全10巻揃（すべて初版)・￼有斐閣双書『近代文学』￼+（おまけ:第6刷）近代文学史（三好行雄編）□御参考Amazonでは第8巻にかなりの高価格が設定￼￼されていて、第9巻は在庫なしです。「日本の古本屋」サイトでは第8巻、第9巻は在庫なし￼とのことです。￼（2023年8月1日現在）□第1巻 昭和53年3月20日初版、第10巻 昭和52年11月10日初版□各巻内容第1巻 黎明期の近代文学第2巻 明治文学の展開第3巻 文学的近代の成立第4巻 対象文学の諸相第5巻 現代文学の胎動第六巻 昭和文学の実質第7巻 戦後の文学第8巻 近代の詩歌第9巻 現代の詩歌第10巻 文学研究の主題と方法□三好行雄編『￼近代日本文学史￼』昭和50年12月15日生版・昭和55年3月10日第6刷(書き込み・蔵書印があるため、「おまけ」とさせていただきます。)□第1巻から第10巻までは、書き込みはありません。全ページ確認しました。鉛筆の傍線等がありましたらが、消してあります。しおりを￼挟んでいた数カ所に薄い変色があります。￼□￼￼外箱にヤケ、￼経年によると思われる変色、少しのイタミが￼ありますが、本体はほぼきれいです。￼（撮影時、第1巻から第10巻までを倒れないように輪ゴムを使いました。￼￼よく見ると写っています)￼□冷涼な高原地帯で保管してきました。□24時間以内に発送いたします(今まで平均して8時間以内に発送しています)□↓このほかにも本を出品しています。こちらをご覧ください。#TAKAグラン・モナーク本￼20230801#芥川龍之介#芥川#夏目漱石#森鴎外#福永武彦#坂口安吾#梶井基次郎#羅生門#太宰治#走れメロス#レモン#檸檬#舞姫#坊ちゃん#こころ#先生#先生と私#先生と両親#先生と遺書#杜子春#玉川上水#堀辰雄#風立ちぬ#大和路信濃路#菜穂子#美しい村#軽井沢#室生犀星#避暑地#こぶしの花#追分#油屋#近代小説#指導書#指導案#教材研究#教材#エッセイ#評論文#小論文#論説文#小林秀雄#柄谷行人#山室静#雑誌近代文学#荒正人#大学入学共通テスト#センター入試#中島敦#山月記#漢文#名人#李陵￼￼￼



近代日本文学史 (有斐閣双書 658)



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