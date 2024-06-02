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【初回限定版セット】「ソードアート・オンライン」シリーズ ゲーム３本セット
商品番号 P94809885748
商品名

【初回限定版セット】「ソードアート・オンライン」シリーズ ゲーム３本セット
ブランド名 バンダイナムコエンターテインメント
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイナムコエンターテインメント「ソードアート・オンライン-インフィニティ・モーメント-初回限定生産版」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥9,505(PSP)「ソードアート・オンライン-ホロウ・フラグメント-初回限定生産版」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥9,980(PSVita)「ソードアート・オンライン-ロスト・ソング-初回限定生産版」定価:￥9,980(PSVita)3個　定価合計￥29,465付属品は全て揃っております。写真でご確認いただけると思いますが、非常に綺麗な状態です。プロダクトコードは期限が切れています。初回限定版3つまとめて美品を入手したい方にオススメです。
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