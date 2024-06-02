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吉岡遺跡群　Ⅵ
商品番号 X37556145211
商品名

吉岡遺跡群　Ⅵ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,505 円
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商品詳細

かながわ考古学財団調査報告　21かながわ考古資料刊行会発行　1997年未使用品ですが、経年による汚れ、黄ばみなどあります。古書旧石器時代　遺物集中地点　礫群縄文時代　竪穴住居址　土坑などナイフ形石器　切出形石器　角錐状石器　削器発掘調査報告書
http://narcologia.ru/goods/parenthesis40444.html
http://narcologia.ru/goods/displease450131.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical336701.html
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