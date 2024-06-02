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商品詳細
かながわ考古学財団調査報告 21かながわ考古資料刊行会発行 1997年未使用品ですが、経年による汚れ、黄ばみなどあります。古書旧石器時代 遺物集中地点 礫群縄文時代 竪穴住居址 土坑などナイフ形石器 切出形石器 角錐状石器 削器発掘調査報告書
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