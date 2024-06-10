薬剤師国家試験対策参考書　青本

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商品詳細
薬学ゼミナール 青本2020年版 [9冊セット]#薬学ゼミナール#本#自然／医療・薬学・健康薬剤師国家試験対策の参考書です。自宅でしばらく保管しておりましたが、すべてまとめてお譲りします。全体的に写真2枚目のような書き込みありますが、これで勉強して無事現役合格できましたので、お役に立てるかもしれません、、！本自体の状態は良いのではないかと思います。ご検討ください。
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