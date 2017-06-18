

三条鍛冶の技／三条市



三条鍛冶の技「庖丁」／三条市



三条鍛冶の技「鑿」／三条市



三条金物卸商協同組合／三条鍛冶の技



三条鍛冶の歴史／三条市



三条鍛冶の技「鋸」／三条市



鍛冶の技「木製品」／三条市



鍛冶の技「かじや」／三条市



三条鍛冶の技「伊勢神宮」／三条市



早大野球部員が三条の鍛冶の技に挑む



三条鍛冶の技「金鎚」／三条市



三条鍛冶道場 | 中川政七商店の読みもの



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鍛冶の技「曲尺」／三条市



早大野球部員が三条の鍛冶の技に挑む

「新潟県三条鍛冶の技」平成8年3月25日初版第1刷発行三条市伝統地場製品振興協議会各種金物・木製品などそれぞれの製造工程、名称、見分け方、使い方、手入れ、製品カタログなどのページがあります。#本#三条市#三条鍛冶#鍛冶#金物#カンナ#のみ#のこぎり#角度直尺#バール#かじや#金槌#玄能#ハンマー#墨壺#木鋏#ラシャ切鋏#握鋏#ハサミ#包丁#喰切#木製品経年劣化スレヨレヤケ多少の使用感などが見られます。知人から譲って頂きました。蔵書印が見られます。（画像10）ご理解の上ご検討下さい。即購入「可」になります。230831-32142982119518670