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三条鍛冶の技
商品番号 T53995085110
商品名

三条鍛冶の技
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,942 円
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商品詳細

「新潟県三条鍛冶の技」平成8年3月25日初版第1刷発行三条市伝統地場製品振興協議会各種金物・木製品などそれぞれの製造工程、名称、見分け方、使い方、手入れ、製品カタログなどのページがあります。#本#三条市#三条鍛冶#鍛冶#金物#カンナ#のみ#のこぎり#角度直尺#バール#かじや#金槌#玄能#ハンマー#墨壺#木鋏#ラシャ切鋏#握鋏#ハサミ#包丁#喰切#木製品経年劣化スレヨレヤケ多少の使用感などが見られます。知人から譲って頂きました。蔵書印が見られます。（画像10）ご理解の上ご検討下さい。即購入「可」になります。230831-32142982119518670
http://narcologia.ru/goods/Persia522888.html
http://narcologia.ru/goods/calling720250.html
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