源氏物語　全10巻セット　瀬戸内寂聴

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【商品】源氏物語 全10巻セット 瀬戸内寂聴著言わずと知れた世界最古の大長編恋愛小説 紫式部の源氏物語を瀬戸内寂聴さんが読みやすい現代語訳した源氏物語全10巻セットです。主人公 光源氏や主人公にかかわる女君たちが次々と出家していきますが、著者である瀬戸内寂聴さん自身も出家していることで他の現代語訳された源氏物語よりもより深い洞察が反映されている印象で自信をもってお薦めできる良書です。状態は写真でご確認ください。数冊、帯に痛みがありますが、ハードカバーに入っている為、本は比較的美品です。あくまで中古品となりますのでご理解のある方のご購入をお願いいたします。【発送】宅急便にて発送予定です。即購入OKです。是非、ご購入をご検討ください。