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- Casio CTK-130 Keyboard カシオ キーボード - f411
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商品詳細
CasioCTK-130が入荷しました！！Casio製の49鍵キーボードです！100トーン/100リズムの様々な音色が搭載されています！文字表記が大きくて分かりやすく鍵盤は軽いので、初心者やお子様でもお使い頂けます！外装は青の近未来的な見た目で、光に当てると透けて神秘的に見えます！外装の所々に擦り傷とパネルに塗装剥がれがありますが、その他目立つ傷や汚れはありません！鍵盤・パッド共に打鍵感には問題はなく、ボタンも正常に動作します！専用電源は付属しないためお気を付けください！【付属品】・なし（本体のみ）《作業内容は下記参照》・ボディのクリーニング・音声出力確認・ボリューム部清掃#f411k220226#f411-specification-●Numberofkeys:49●Outsidedimensions(mm):W850×D280×H70●Weight:3.1kg●Accessories:None#キーボード#Casio#カシオ
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