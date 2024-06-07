Epiphone ES-335 【手渡しのみ】



Epiphone | Epiphone ES-335 Cherry



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【最初にプロフィールをお読み下さい】EpiphoneES-335エピフォン2010年青島工場製ガリ、ノイズ無しボリューム、トーン正常に効きますネック、フレット、指板状態良好使用感は少なくフレットの減りもほぼ見られません金属パーツ及びボディは艶やかですボディ下側に2箇所タッチアップ写真には写らないレベルのステッカー跡あり非常に綺麗な色とセミアコ特有の甘いトーン最高に格好良いギターです（注）ハードケースが無く発送出来ないため町田市付近での手渡しのみです受け渡し日時は相談しましょう中古品になりますのでNCNR神経質な人はご遠慮下さいそれではよろしくお願い致します