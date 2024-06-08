ピカチュウV MAX UR PSA10

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商品詳細
【商品内容】種類:ポケモンカードカード名:ピカチュウVMAXUR状態：PSA10自身で鑑定に出したカードになります。袋に入れ緩衝材にて保護しゆうパケットにて発送致します。状態については画像をご覧ください。初期傷等がある場合がありますので、ご理解いただける方のみ購入ください。#ポケカ#PSA10
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