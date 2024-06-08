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JO1 鶴房汐恩 トレカ バッグ マフラータオル トレカホルダー
商品番号 E29464069650
商品名

JO1 鶴房汐恩 トレカ バッグ マフラータオル トレカホルダー
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売り可能です在庫や梱包方法等を確認したいので購入前にコメントお願いしますJO1鶴房汐恩トレカバッグマフラータオルトレカホルダーJO1メンバーセット3点セットトートバッグマフラータオルトレカホルダー+鶴房汐恩トレカ　2枚セット037042(7000円購入特典)JO12023アリーナツアーBEYONDTHEDARKメンバーセットの一部グッズとランダムトレカです本セット内容・トートバッグ・マフラータオル・トレカホルダー※メンバーセットの他のものは同封いたしません。3点セットです※3点は残り4セットとなります+鶴房汐恩トレカ　2枚セット037042(7000円購入特典)BIGうちわは追加料金でセット購入可能です現在の購入可能メンバー河野純喜／佐藤景瑚／白岩瑠姫／與那城奨※川西完売ですトートバッグ、マフラータオル、トレカホルダーはメンバーセットの購入品です一緒に梱包されていた他のグッズを取り出すため、1度開封しましたそのままの袋で発送します折りたたんでの発送です梱包方法、発送方法に変更の希望がある場合は購入前にコメントでお知らせくださいJO1川西拓実豆原一成川尻蓮大平祥生白岩瑠姫佐藤景瑚木全翔也河野純喜金城碧海與那城奨鶴房汐恩2023JO12NDARENALIVETOUR'BEYONDTHEDARK'KIZUNATROPICALNIGHTライブグッズツアー人気グループ···JO1
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