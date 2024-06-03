刀剣乱舞 お香 山姥切長義 山姥切国広

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刀剣乱舞お香山姥切長義山姥切国広をセット販売します。※白と黒の密閉容器は付属しません。お香は元の箱に戻して発送いたします。元々の木箱と紙ケースのサイズがきつめの仕様になっておりますので、開封の際はご注意ください。お香は数本使用しております。密閉容器にて保存しておりましたが、販売から数年経っていることをご了承ください。お香立ては未使用です。目立った傷はありませんが、一度人の手に渡ったものですので神経質な方は購入をお控え下さい。希望がありましたらお写真追加致します。商品を緩衝材で保護し封筒にて発送します。ご希望の郵送方法や梱包方法ありましたら、購入前にお気軽にご相談くださいませ。返品、返金、補償のない配送方法での配送中のトラブルは対応しかねます。