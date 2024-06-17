横山健　ポスター【非売品】

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商品詳細
ギターブランドESPの発行したポスターになります。9年前にギターを購入した際に楽器店から頂いたものです。入手後から今日まで額縁に入れておりましたが、角に多少の皺が見られます。中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。※額縁は付属致しません。
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