Vstarユニバース 13p クレイバースト11p レイジングサーフ23p ...

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商品詳細
Vstarユニバース13pクレイバースト 11pレイジングサーフ 23p購入制限のあるお店で購入しました。中身での評価はおやめください。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVSTARユニバース
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